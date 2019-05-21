Рятувальники застерігають киян про небезпечні пориви вітру

У Києві протягом вівторка, 21 травня, очікуються пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається що пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с – це перший рівень небезпечності (жовтий). Така ситуація у місті збережеться до кінця дня.

У зв’язку з цим столичні рятувальники радять мешканцям міста щільно закрити усі вікна будинків та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти.

На вулиці варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, особливо тополь. Також не варто паркувати поруч із ними автотранспорт.