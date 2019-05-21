Звички, які шкодять жіночому здоров’ю

Багато жінок в якості повсякденного взуття вибирають туфлі, босоніжки на високих підборах. Це красиво, сексуально, і додає образу особливого шарму. Але і не здоров’ї це позначається не найкращим чином. Високі підбори негативно впливають на суглоби, після чого може з’явитися артрит, пошкодження сухожиль, біль в спині.
2. Сон в макіяжі
Іноді, повертаючись після вечірки додому, лінь змивати макіяж. Але потрібно все ж з цією звичкою боротися, інакше можуть з’являтися висипання, подразнення.
3. Важка сумка
Ніби складаєш в сумочку трохи речей, а все одно вона важка. Сьогодні стільки різних гаджетів і аксесуарів без яких не обійтися, але як-то потрібно вирішувати цю проблему. Важка вага може призвести до серйозних проблем зі спиною, болю в шиї, а також бути причиною поганої постави.
4. Неправильно підібраний розмір бюстгальтера
Вважається, що близько 70% жінок носять бюстгальтер неправильного розміру. На здоров’ї це може позначитися тим, що з’являється біль в спині, шиї, грудях, порушується кровообіг, можуть виникнути висипання.
5. Недосипання
Це не новина, що недосип шкодить здоров’ю. Але слід нагадати ще раз, що нестача сну призводить до розвитку серцевих захворювань, до набору зайвої ваги, і негативно впливає на кров’яний тиск.