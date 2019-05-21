Джерело повідомило журналістам, хто може очолити МЗС при Зеленском

Міністерство закордонних справ при президентові України Володимира Зеленском може очолити глава місії України при НАТО Вадим Пристайко.

Наголошується, що цю інформацію журналістам повідомили джерела.

У видавництві розповіли, що Вадим Пристайко народився в Одеській області 20 лютого 1970.

Також зазначається, що він займав посаду консула України в Сіднеї (Австралія) (2000-2002), був заступником керівника місії посольства України у США (2009-2012), послом України в Канаді (2012-2014).

З 2014 по 2017 Вадим Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павло Клімкін. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.

Журналісти підкреслюють, що він має дипломатичний ранг — Надзвичайний і Повноважний посланник другого класу.

Нагадаємо, раніше президент Угорщини назвав обнадійливими переговори з Володимиром Зеленським.