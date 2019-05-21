Анджей Дуда запросив Зеленського відвідати Польщу

Офіційна Варшава має намір в подальшому підтримувати територіальну цілісність України. З такою заявою виступив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на зустрічі президентом України Володимиром Зеленським.

Так, міністр передав йому запрошення від глави польської держави Анджея Дуди, раніше зробив неприємне для Росії заяву, відвідати країну

«Мнистр Чапутович запевнив президента Зеленського в підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і передав вітання від президента Анджея Дуди та запрошення відвідати Польщу», – сказано в повідомленні МЗС РП.

Також наголошується, що в ході зустрічі були обговорені перспективи розвитку двостороннього співробітництва в економічній та гуманітарній сферах, а також історичного діалогу.