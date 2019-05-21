Зеленський має намір продовжувати антиросійську політику Порошенко

Вчора, 20 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.

Співрозмовники обговорили широке коло питань співпраці між Україною і Європейським Союзом, а також протидія агресії Кремля на Донбасі, перспективи деокупації Криму, проведення чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна — ЄС — Росія з підготовки до укладення газового контракту, передає прес-служба глави держави.

“Як президент України розраховую на подальшу підтримку Єврокомісії в рамках переговорного процесу між Україною, ЄС та РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу через Україну після 2019 року. Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄС у питанні протидії реалізації будівництва газопроводу “Північний потік-2“, — підкреслив Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що хотів би бачити Україну справжньою, а головне — цінною і рівноправній країною серед інших країн Європейського Союзу. Він підкреслив, що зараз перед нашою державою стоїть кілька викликів, головним з яких є закінчення війни на Донбасі. Володимир Зеленський зазначив важливість посилення санкцій проти країни-агресора — Росії.

“Посилення санкцій відносно Російської Федерації з-за агресії — це дійсно наша велика надія. Я сподіваюся, що санкційне тиск з боку ЄС буде продовжуватися. Для нас це дуже важливо — не на словах.

Це життєво важливо для України і тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі“, — підкреслив Зеленський. Президент зазначив, що Україна сподівається на продовження співпраці з Євросоюзом. Він зазначив, що для цього українська сторона готова проводити додаткові зустрічі.

“Щоб Європейський Союз знав і не сумнівався, що Україна готова йти правильними, чесними кроками в ЄС“, — додав Володимир Зеленський. Зі свого боку віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах і вступом на посаду. Він також зазначив, що ЄС високо цінує продовження європейської політики України. Крім цього, Шефчович побажав президенту України успіхів у роботі.