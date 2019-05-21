На пляж в Англії море винесло останки 335-річного меча

Це четверта знахідка, яку англієць Роберт Фелс виявив в скелястій бухті Dollar Cove на південному заході Британії, в графстві Корноулл. Раніше йому вже пощастило знайти останки трьох ручних гранат, які потрапили на берег після аварії корабля Schiedam в 17 столітті.

Роберт Фелс з залишками ручної гранати

На цей раз Роберт натрапив на шматок скелястої породи, всередині якої застряг колись іржавий залізний клинок. Розмір клинка дозволив припустити, що спочатку він був частиною меча або великого ножа. Швидше за все предмет пролежав на пляжі недовго.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Як виглядає меч

Щоб візуалізувати предмет, знадобиться уяву: будь металевий об’єкт, який проводить у морі кілька століть, перетворюється на шар осаду. Велика частина клинка або коррозирована, або відсутня.

Тим не менш, мають останки дають можливість визначити форму і розміри клинка. Ширина становить приблизно п’ять сантиметрів, а повна довжина клинка могла бути більше півметра.

Роберт Фелс думає, що це шабля – вона вважалася кращим вибором для моряка в 1600-х роках. У цього виду зброї була проста ріжуча кромка і злегка вигнуте лезо, якраз таке, як на виявлені останки меча. Його власник міг бути моряком, солдатом або навіть піратом з Північної Африки.

Що сталося з кораблем Schiedam

Schiedam був голландським торговим судном, яке берберські пірати захопили біля берегів Гібралтару в серпні 1683 року. Потім корабель був перехоплений англійським Королівським флотом і доставлений у колонію Танжер (Марокко) в якості транспортного судна.

Коли через рік колонію покидали, на Schiedam навантажили багато зброї, в тому числі гармат, мушкетів, гранат та іншого спорядження. На кораблі також були коні, солдати і цивільні сім’ї. Відокремившись від евакуаційного флоту під час шторму, Schiedam зазнав аварії біля узбережжя Корнуолла у квітні 1684 року.

Протягом декількох днів після аварії уряд спробував врятувати якомога більше вантажу, після чого судно було залишено в море. Там воно і лежало століттями.

Як виявили судно

Нічого більше не було чути про кораблі до 1971 року, коли він був помічений на дні водолазом Ентоні Рендаллом і описаний, перш ніж знову зник під морським піском. Місце аварії було визначено у відповідності з Законом про охорону затонулих суден 1973 року. Час від часу тут знаходили предмети, викинуті з корабля на берег.

Занурення до корабля Schiedam, 2016

Протягом останніх двох років дайвери Марк Мілберн і Девід Гиббинс з Морської археології Корнуолла занурювалися до корабля, який часто буває прихований під піском, і знімали місце аварії. Вони виявили ще багато вантажу, що лежить на морському дні.

Всі знахідки, в тому числі меч, виявлений Робертом Фелсом, зареєстровані в офіційній базі Receiver of Wreck.

За матеріалами Daily Mail

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