Близький до Вакарчука «Реанімаційний пакет реформ» розповів, що для дострокових виборів немає підстав

Представники громадської організації «Реанімаційний пакет реформ» заявили, що підстав проводити дострокові вибори немає. Про це повідомили в прес-службі організації в понеділок, 20 травня.

Відзначимо, що серед засновників РПР є організація Transparensy International Україна, чий керівник Ярослав Юрчишин входить в команду Святослава Вакарчука.

Вакарчуку дострокові вибори не вигідні, оскільки його партія «Голос» може не встигнути набрати рейтинг для подолання прохідного бар’єру в Раду.

У «Пакеті реформ» називають три підстави для розпуску Ради:

протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;

протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;

протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

У той же час з 27 травня, згідно з частиною п’ятою статті 90 КУ, повноваження парламенту VIII скликання не можуть бути достроково припинені, оскільки Конституція забороняє це робити в останні 6 місяців строку повноважень Парламенту.

У відповідності з принципом юридичної визначеності останні 6 місяців вважаються від конституційно встановленого терміну повноважень парламенту — 5 років (частина перша статті 76 КУ). Верховна Рада VIII скликання набула повноважень 27 листопада 2014, отже, останній день можливого дострокового припинення повноважень парламенту — 27 травня 2019.

З огляду на це президент Зеленський, при наявності конституційних підстав для дострокового припинення повноважень ВРУ має право розпустити Верховну Раду України з моменту вступу на посаду 20 травня по 27 травня, тобто до моменту, коли це право не може бути реалізоване.

Очевидно, що єдиним очевидним випадком для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України може бути відсутність парламентської більшості і нездатність парламенту створити нове протягом місяця з моменту припинення його існування. Голова Верховної Ради України оголосив про припинення діяльності парламентської більшості 17 травня.

«Отже, до 16 червня Верховна Рада України має час для формування нової парламентської більшості, а у Президента з’явиться конституційна підстава для припинення повноважень парламенту VIII скликання тільки після 16 червня і при нестворення такої більшості. Правда, така підстава для розпуску не може бути реалізовано через обмеження права розпуску за 6 місяців до закінчення строку повноважень Верховної Ради України», — йдеться в заяві РПР.