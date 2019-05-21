Нардеп від БПП Король незаконно будує висотку, що загрожує зсувами

На Батиєвій горі в Києві на земельній ділянці, яка належить Віктору Королю — генералу міліції першого рангу у відставці і нардепу від партії «Блок Петра Порошенко» — будується багатоповерхівка. Як повідомляється в розслідуванні «Слідство.Інфо», це історична місцевість і будувати висотні будинки там незаконно.
Віктор Король
За підрахунками експертів, будівництво висотки на Батиєвій
горе може загрожувати зсувами – сусідні будинки старі і побудовано без
фундаменту, на деяких дворах уже утворилися провали. А під час
будівництва висотки на дахи будинків посипалися будматеріали та пошкодили їх.
У той же час Король заявляє, що жодних норм будівельники не
порушують.
«На початку 90-х Король керував Головним управлінням
кримінального розшуку МВС, був начальником кримінальної міліції, а пізніше
очолював податкову міліцію. Офіційно Король не є підприємцем. А
ось його дружина Ніна Король займається бізнесом разом з Валерієм Чинушем. Їх
компанія «Ринок Буковинський» на ринку нерухомості з 1997 року. Крім того,
Чинуш багато років — помічник нардепа Віктора Короля», – йдеться в журналістському
розслідуванні.
Крім того Чинуш також має спільну компанію з дочкою
Іллі Павлюка — «фінансиста» з команди нового президента Володимира Зеленського.
Право власності майже на 10 соток землі на вулиці
Докучаєвської, де розташована історична місцевість Батиєва гора, Король
отримав в 2010 році і з тих пір щороку декларує. У 2016 році Король
передав її під забудову компанії «Платинум Хол», керує якою його дочка
Иянина Горбатюк.
Незважаючи на те, що згідно з генпланом Києва ця земля
відноситься до «житлової садибної забудови» і зводити споруди, вище четвертого
поверху, тут не можна, Король упевнений, що багатоповерхівку зводять без порушень.
«Неправда, ніде не написано 4 або 5 поверхів, — сказав він журналістам. — В тій
місцевості забудова не повинна перевищувати 27 м від рівня землі».
«На сайті Державної архітектурної інспекції можна
побачити, що будівництво житлового будинку на Батиєвій горі замовила фірма
«Платинум Хол». Підрядником є «ВР Білд». Ця компанія також будує
висотку на Подолі. Земельну ділянку під цим будинком належить також депутату
Верховної Ради від БПП Оксані Білозір. Крім того, «Платинум Хол» будує
24-поверхівку в сквері «Слава танкістам» перед будівлею «Преса України», що також
не відповідає Генплану», – констатується в розслідуванні.
Раніше SKELET-info повідомляв, що в оточенні колишнього президента Петра Порошенка вирішили забудувати ділянку землі в Печерському районі Києва, де зараз розташовується «Київський завод електротранспорту».
А Державне бюро розслідувань України з лютого 2019
року розслідує виробництво щодо службової недбалості у
зв’язку з незаконним будівництвом житлового комплексу в Києві на вулиці Жилянській,
68.
Крім того від Головного управління Госгеокадастра в
Києві вимагають змінити вид використання земельної
ділянки по вул. Михайла Грушевського, 30.