Нардеп від БПП Король незаконно будує висотку, що загрожує зсувами

На Батиєвій горі в Києві на земельній ділянці, яка належить Віктору Королю — генералу міліції першого рангу у відставці і нардепу від партії «Блок Петра Порошенко» — будується багатоповерхівка. Як повідомляється в розслідуванні «Слідство.Інфо», це історична місцевість і будувати висотні будинки там незаконно.

Віктор Король

За підрахунками експертів, будівництво висотки на Батиєвій

горе може загрожувати зсувами – сусідні будинки старі і побудовано без

фундаменту, на деяких дворах уже утворилися провали. А під час

будівництва висотки на дахи будинків посипалися будматеріали та пошкодили їх.

У той же час Король заявляє, що жодних норм будівельники не

порушують.

«На початку 90-х Король керував Головним управлінням

кримінального розшуку МВС, був начальником кримінальної міліції, а пізніше

очолював податкову міліцію. Офіційно Король не є підприємцем. А

ось його дружина Ніна Король займається бізнесом разом з Валерієм Чинушем. Їх

компанія «Ринок Буковинський» на ринку нерухомості з 1997 року. Крім того,

Чинуш багато років — помічник нардепа Віктора Короля», – йдеться в журналістському

розслідуванні.

Крім того Чинуш також має спільну компанію з дочкою

Іллі Павлюка — «фінансиста» з команди нового президента Володимира Зеленського.

Право власності майже на 10 соток землі на вулиці

Докучаєвської, де розташована історична місцевість Батиєва гора, Король

отримав в 2010 році і з тих пір щороку декларує. У 2016 році Король

передав її під забудову компанії «Платинум Хол», керує якою його дочка

Иянина Горбатюк.

Незважаючи на те, що згідно з генпланом Києва ця земля

відноситься до «житлової садибної забудови» і зводити споруди, вище четвертого

поверху, тут не можна, Король упевнений, що багатоповерхівку зводять без порушень.

«Неправда, ніде не написано 4 або 5 поверхів, — сказав він журналістам. — В тій

місцевості забудова не повинна перевищувати 27 м від рівня землі».





«На сайті Державної архітектурної інспекції можна

побачити, що будівництво житлового будинку на Батиєвій горі замовила фірма

«Платинум Хол». Підрядником є «ВР Білд». Ця компанія також будує

висотку на Подолі. Земельну ділянку під цим будинком належить також депутату

Верховної Ради від БПП Оксані Білозір. Крім того, «Платинум Хол» будує

24-поверхівку в сквері «Слава танкістам» перед будівлею «Преса України», що також

не відповідає Генплану», – констатується в розслідуванні.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в оточенні колишнього президента Петра Порошенка вирішили забудувати ділянку землі в Печерському районі Києва, де зараз розташовується «Київський завод електротранспорту».

А Державне бюро розслідувань України з лютого 2019

року розслідує виробництво щодо службової недбалості у

зв’язку з незаконним будівництвом житлового комплексу в Києві на вулиці Жилянській,

68.

Крім того від Головного управління Госгеокадастра в

Києві вимагають змінити вид використання земельної

ділянки по вул. Михайла Грушевського, 30.