Керівництво «Укренерго» загрузло в корупції: голова служби безпеки сам бере участь у махінаціях

Голова НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук офіційно заробляє сотні тисяч гривень щомісяця, тоді як його підприємство показує негативний фінансовий результат.

Компанія відзвітувала про зростання чистого прибутку на 810 млн гривень, або на 46,4 %. Вона виросла до 2,5 мільярдів гривень. Навпаки, відповідно до фінансових звітів, у 2018 році «Укренерго» чистий дохід скоротився на 27,5 % або на 2,2 млрд гривень до 5,9 мільярда гривень.

На 44,4 % зменшилася валова прибуток українського підприємства. Таким чином, прибуток скоротився на 2,5 до 3,2 млрд гривень.

Як крадуть у «Укренерго»? Насамперед — це тендери. Наприклад, за даними поліції, тільки на модернізації ЛЕП 330 кВ «Західноукраїнська-Богородчани», яку проводило ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський», привласнили близько 10 млн гривень. І такі випадки повсюдні.

Це і не дивує. Адже до призначення на посаду в. о. голови НЕК «Укренерго» (без конкурсу — Ред.) Всеволод Ковальчук був головою тендерного комітету компанії.Генпрокуратура вже п’ятий рік розслідує уголовноепроизводство №42014000000000258 щодо конкурсних торгів компанії з 2011 по 2013 роки. Тоді «Укренерго» з порушеннями провела 12 тендерів на загальну суму в два мільярди гривень. Переможцями стали фірми, підконтрольні Ковальчуку і його сім’ї.

Крім роздач премій своїм заступникам чиновник створив спеціальний департамент економічної безпеки. Його очолив син генерала-втікача СБУ часів Віктора Януковича. Мова йде про Сергія Тоцькому. Його фотографію і біографію ви не знайдете на офіційному сайті «Укренерго», хоча всі інші начальники там присутні.

Про Сергія Тоцькому відомо лише те, що починав він співробітником управління захисту економіки міліції, а після «перекочував» у СБУ під нагляд батька.

У 2017 році він зайняв пост директора департаменту економічної безпеки. Проте замість боротьби з корупцією Тоцький долучився до неї.

В декларації чиновника зазначено кілька фірм, три з яких займаються діяльністю у сфері… виробництва електроенергії: «Сінергія Інвест», «Ред Форест» і «Ред Інвест».

Номінальним власником і до кінця 2018 року директором компаній була Віталія Тоцька. Реально управляти даними фірмами вона не могла, так як працює в центрі дитячої стоматології «Денталия». Жінка реально лікує зуби дітям, а не верне фінансами і розбирається в енергобізнесі – на відміну від її чоловіка.

Тоцький, користуючись своїм становищем начальника департаменту економічної безпеки, йдучи на пряме злочини закону «Про протидії корупції», восени і взимку 2017 року «пробиває» для компаній дружини земельні ділянки в Одеській області під сонячні електростанції і «зелений» тариф. «Ред Форест» і «Ред Інвест» на 49 років отримали 60 га землі в Татарбунарському районі.

Окремо варто зупинитися на внесок Віталія Тоцької в статутні капітали двох фірм, які отримали ласі ділянки землі та схвалення «Укренерго». Стоматолог внесла туди по 300 тис. гривень на кожну. Походження цих грошей покрито таємницею.

Природно, що виявленням корупційних порушень в «Укренерго» займатися майже нікому, адже департамент очолює чиновник, який вперто не помічає конфлікт інтересів.

Це видно навіть з щорічним звітом по боротьбі з корупцією в компанії, де це питання навіть не розглядали. Ще б, адже в комісії з оцінки корупційних ризиків засідає сам Тоцький. Таким чином, керівництво компанії загрузло в корупції і їх така ситуація влаштовує.

Редакція 368.media звертає уваги детективів НАБУ та ДБР на масштабні корупційні схеми в НЕК «Укренерго»