Відчуйте різницю: в мережі бурхливо обговорюють порівняння інавгурацій Зеленського і Путіна

У мережі порівняли інавгурації президента України Володимира Зеленського, який вступив на посаду 20 травня, і президента Російської Федерації Володимира Путіна, в черговий раз переміг на виборах в 2018 році.

— Рустем Адагамов (@adagamov) 20 травня 2019 р.

«Замість тисячі слів», — написав на своїй сторінці в Twitter відомий блогер Рустем Адагамов, запустив паралельно два відео — з України та Росії.

Інтернет-користувачі активно коментували два ролика з інавгурації президентів України і РФ.

«Відео знизу — не ви мене обирали, не вам мене і зустрічати!»

«На велосипеді треба було».

«Коли вибрав народ і коли обрав собі сам…»

«Порівняння все одно не буде чистим. Зеленський виграв вибори. А Путіна призначили без всяких виборів. І на першому терміні Путін не був гарний ні в ситуації з „Курськом“. ні в трагедії в Беслані і так далі».

«Все одно буде всяко чистіше чим порівнювати з п’ятим мороком Путіна. А „Курськ“ був вже після».

«У казкового мертві з косами вздовж дороги не вистачало тільки».