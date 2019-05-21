“Когда страна находится в состоянии войны, опасно оставлять Вооруженные силы без руководства”.- Полторак

Степан Полторак будет оставаться в должности министра обороны Украины, пока Верховная Рада не примет соответствующее решение о его отставке.

Об этом он заявил после визита в Администрацию Президента, куда его вызвал новоизбранный глава государства Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

“Я буду работать исполняющим свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства”, – заявил Полторак.

Он проинформировал, что сообщил Зеленскому о своей отставке накануне инаугурации. “Я дождался, когда он (Владимир Зеленский – ред.) примет присягу народу Украины и подал рапорт”, – отметил глава оборонного ведомства.

Отвечая на вопрос об итогах своей работы, Полторак отметил, что “ему не стыдно смотреть в глаза” людям.

“Что касается моей работы … я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за пять лет. И мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам, и всем украинцам”, – заявил министр.