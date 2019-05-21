Адміністрацію президента ніхто не охороняє, а ворота відкриті для всіх бажаючих

Сьогодні, 21 травня, біля будівлі Адміністрації президента України Володимира Зеленського на Банковій у Києві відкрили ворота, медсестру, яка чергувала на вході охорону прибрали.

Про це розповів киянин Василь Апасов.

«Під Адміністрацією президента України прибрали охорону і відкрили ворота», — повідомив він.

Крім того киянин зазначив, що прохідна, через яку раніше здійснювали пропускний режим — закрита.

У видавництві зазначили, що звичайно весь комплекс АП був закритий для журналістів та пересічних українців, туди можна було пройти лише за спецперепустками.

Повідомляється, що вчора, після інавгурації, Володимир Зеленський попросив охорону пустити на територію всіх бажаючих.