ДБР відкрило справу за держзраді Порошенко

У вівторок, 21 травня, Державне бюро розслідувань за заявою Андрія Портнова внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе скоєння кримінальних злочинів екс-президентом України Петром Порошенком.

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook. Зокрема, вона уточнює, що це стосується справ, передбачених статтями 109, 111, 426-1 Кримінального кодексу («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «Держзрада», «Умисне бездіяльність військової влади») час вчинення дій, пов’язаних із здійсненням 25 листопада 2018 року переходу українських кораблів з Чорного моря в Азовське море в районі Керченської протоки, в результаті чого три українські кораблі були атаковані силами ВМФ Російської Федерації, 24 українських моряки були захоплені в полон.

Розпочато досудове розслідування, уточнює Варченко.

Фото: facebook.com