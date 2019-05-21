Начхати на Україну: про що Путін намагається домовитися з США

Все політичні ігри російського президента Володимира Путіна зводяться до бажання, щоб з ним рахувалися, як з Йосипом Сталіним під час Другої світової.

США поступатися ні в чому не можуть. По-перше, Росія від них нічого не вимагає. А по-друге, Трамп не може собі дозволити йти на якісь кроки, які в Америці розцінять як поступки Росії. Через півроку розпочнеться перша реальна фаза передвиборної кампанії: якщо піде на поступки, то його разом з кашею з’їдять на наступних виборах.

Поліпшення відносин можливо, якщо Росія піде на поступки. Але справа в тому, що і Америці від Росії нічого не треба.

Ракетні переговори — це якась дуже розумна військова технологія, в якій ніхто нічого не розуміє. Це не дуже ефектно. А вся зовнішня політика — і американська, і російська, — зводиться до піар-ефектів. На договори ПРО такого ефекту, на мою думку, не доб’єшся.

Українців постійно хвилює, зрадить їх Америка заради поліпшення відносин з Росією. Америка не може тут нікого зрадити, тому відносини між Україною і Росією мало залежать від Америки. Територіальні суперечки від Америки не залежать, зміна політичного клімату в Україні вже відбулося, і запхати пасту назад у тюбик неможливо, навіть якби американцям цього чомусь захотілося б. Але їм не цікаво, що відбувається в Україні. Нічого вони домагатися від Росії не будуть, і самі теж нічого робити не будуть.

Мені здається, що єдиний пункт, де американці могли б чогось добиватися від Росії — це Венесуела. На інші «больові точки» для американців — Північну Корею або Іран — Росія впливу не має. А ось на Венесуелу у Путіна якийсь вплив є, тому США чисто теоретично можуть домагатися, щоб Росія «здала» Мадуро. Що це може означати на практиці — не зовсім зрозуміло. Скажімо, американці можуть вдатися до різких кроків, щоб Росія «не надто заважала». Ось чого б хотіли американці — реальних політичних поступок.

Путіну від американців зрозуміло, що треба, — він вже 20 років про це говорить. Йому потрібно тільки одне, він говорить це абсолютно відкрито, це постійно повторює, щоб його поважали, щоб з нею рахувалися, щоб його почули. Це значить — щоб Трамп до нього їздив, щоб проводилися зустрічі на вищому рівні. Вся ця представницька гра — єдине, що цікавить Путіна в політиці.

Але про що він зможе говорити з Трампом? Хіба про те, що «ось ми з тобою і з головою Китаю — великі. Ми втрьох вирішуємо долі світу, як їх вирішували Наполеон і Олександр I, Сталін і Гітлер, Рузвельт і Черчілль». Ось ми троє — великі, а все решта – це дурниця.

Яким змістом це все наповнюється, для Путіна не має абсолютно ніякого значення. Йому абсолютно наплювати, що відбувається у Венесуелі, в Сирії і, вибачте, що відбувається в Україні. Путіна хвилює одне — щоб за ним визнали право на рівних сидіти над картою світу з президентом США і, схилившись над нею, вирішувати долі світу.

Леонід Радзіховський