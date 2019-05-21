Водій з гранатою і пістолетом потрапив у ДТП, машина згоріла

На Київщині водій автівки Меrсеdеs не впорався з керуванням і потрапив у яму, в результаті чого сталося загорання авто. У той час, коли пошкоджену полум’ям автівку вантажили на евакуатор, водій почав себе поводити зухвало та чинити опір поліцейським. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в області

Порушником виявився 36-річний киянин, який на даний час проживає у селі Мархалівка. Відносно водія склали адміністративний протокол за ст. 185 КУпАП за злісну непокору працівнику правоохоронного органу і доставили його до відділу поліції. Під час поверхневого огляду з кишені одягу чоловіка працівники поліції вилучили гранату “РГД-5” з запалом, пістолет “ТТ” та 8 набоїв.

Встановлено, що молодик вже мав проблеми із законом за незаконне зберігання зброї та неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Пошкоджений автомобіль, на якому держномери не відповідали дійсності, помістили на майданчик тимчасового тримання у якості речового доказу. При проведенні невідкладного огляду транспортного засобу поліцейські вилучили з багажного відділення ще 4 пари різних держномерів.

Також був проведений невідкладний огляд за місцем проживання водія. Там поліцейські вилучили дві димові шашки та набої. Усі вилучені у чоловіка незаконні предмети відправлені на проведення відповідних експертиз.

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Працівники поліції з’ясовують походження держномерів, зброї та боєприпасів.