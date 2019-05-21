Ляшко назвал дату проведения досрочных Парламентских выборов

Выборы в Парламент состоятся досрочно, так как Зеленский распустил парламент. Об этом сообщает издание Zrada.today.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Такую информацию Ляшко обнародовал после встречи в Администрации президента лидеров фракций и руководства парламента.

При этом Олег Валерьевич рассказал, что его партия готова идти на выборы.

Напомним, 20 мая 2019 года состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей первой речи в роли президента Зеленский объявил о роспуске парламента VIII созыва.

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