Финал ЛЕ: Мхитарян не поедет на матч из соображений безопасности

Армянский полузащитник лондонского “Арсенала” Генрих Мхитарян не поедет на финальный матч Лиги Европы с “Челси”, который пройдет в столице Азербайджана Баку.

Об этом сообщила пресс-служба “Арсенала”.

“Мы очень разочарованы, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против “Челси”. Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мхитарян был частью команды, но после обсуждения этого с футболистом и его семьей пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой. Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мхитарян был ключевым игроком на нашем пути в финал, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения. Мы разочарованы, что такой игрок пропустит важный матч финала еврокубков в таких обстоятельствах, что происходит очень редко в карьере футболиста”, – говорится в заявлении “Арсенала”.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."

Full statement 👇

— Arsenal FC (@Arsenal) 21 травня 2019 р.

Напомним, Армения и Азербайджан имеют территориальный конфликт из-за Нагорного Карабаха. МИД Азербайджана обещал обеспечить полную безопасность Мхитаряну, в УЕФА также убеждали игрока ехать, но клуб принял другое решение.

Матч состоится 29 мая.