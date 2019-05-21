Зеленський назвав основну причину розпуску Верховної Ради

Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України. Про це повідомляє прес-служба президента.

В Адміністрації Президента України відбулася зустріч Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп.

Під час зустрічі йшлося про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції», – заявив Володимир Зеленський.