Геращенко прокоментувала консультації в АП

На своїй сторінці у соціальній мережі Фесбук Ірина Геращенко прокоментувала зустріч президента з очільниками парламентських фракцій і груп. За словами пані Ірини під час консультацій більшість лідерів фракцій зазначили, що це питання лежить виключно в площині політичної доцільності і бажанні нової влади сформувати свій парламент і уряд на хвилі популярності. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Ірини Геращенко.

Ірина Геращенко у своєму дописі також наголосила, що вона на цій зустрічі підняла питання заручників і політв‘язнів, наголосила, що в інавгураційній промові новий президент заявив про важливість звільнення військовополонених і політв‘язнів

Геращенко пише: «В АП відбулися консультації щодо можливого розпуску парламенту. Більшість присутніх лідерів фракцій зазначили, що це питання лежить виключно в площині політичної доцільності і бажанні нової влади сформувати свій парламент і уряд на хвилі популярності . Але при цьому це є серйозне порушення Конституції , адже законодавчих, а не політичних, передумов для розпуску немає.

Тим не менше, новий президент взяв курс саме на такий сценарій і планує видати указ про довчасні вибори, які, за їх сценарієм, мають відбутися наприкінці липня. Більшість учасників зафіксували для протоколу наступну позицію: такий крок є порушенням Конституції.

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На зустрічі також обговорювалися питання зміни виборчого законодавства, деякі політичні сили ( зокрема, «Батьківщина»), виступають за закриті списки і імперативний мандат. Й проведення позачергового засідання ВР для проведення таких законодавчих змін. Присутня на зустрічі голова ЦВК наголосила, що на демократично проведених президентських виборах нам вдалося відновити довіру суспільства і всього світу до виборчих процедур і проведення прозорих і чесних виборів. Й наголосила, що ОБСЄ і інші міжнародні інституції рекомендують не вносити зміни до виборчого законодавства за рік до виборів- така європейська практика.

Я на зустрічі підняла питання заручників і політв‘язнів, наголосила, що в інавгураційній промові новий президент заявив про важливість звільнення військовополонених і політв‘язнів. Ще і ще раз поінформувала про всіх, хто утримується в російських тюрмах і на окупованих територіях, про цинічну трактовку РФ питання звільнення наших, коли Москва роками відмовляється обговорювати списки політв‘язнів , що їх утримують в РФ. Ще раз наголосила, що готова передати всю інформацію тим експертам, які в новій команді будуть займатися питаннями звільнення, аби наблизити свободу наших громадян. В цьому питанні для мене немає політики, а тільки щире бажання сприяти звільненню заручників, політв‘язнів, військовополонених».

Нагадаємо, що 20 травня під час інавгураційної промови Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради. Сьогодні зранку в АП відбулися консультації з лідерами фракцій і парламентських груп.

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