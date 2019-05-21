7 важливих речей, про які говорить група крові

Багато людей знають свою групу крові, але не зовсім розуміють, навіщо їм потрібні ці знання. Деякі ж навіть не уявляють, яка саме з 4 існуючих груп крові у них. Однак знаючи це, ви зможете забезпечити своєму організму максимальне здоров’я. Також кров може дещо особисте розповісти про вас або ваших знайомих.

Раціон харчування

1 група. Рекомендується вживати більше м’ясних і рибних продуктів, а також свіжі овочі. Потрібно обмежити вживання молочних продуктів. Також не рекомендується переїдати.

2 група. Збільшити в раціоні кількість овочів та фруктів, йогуртів і соків, курки і риби. Слід уникати бобів, чистої кави і гострої їжі.

3 група. Молочна їжа, овочі і баранина – найкраща їжа для представників групи. Але треба суттєво обмежити кількість спиртного та продуктів з консервантами.

4 група. Рекомендована органічна та екологічна їжа, а також свіжі фрукти і овочі. Але слід уникати смаженої і жирної їжі.

Риси особистості

1 група. Цілеспрямованість, зосередженість, наполегливість.

2 група. Емпатичність, лідерство, врівноваженість.

3 група. Вдумливість, дружелюбність, спрямованість на результат.

4 група. Зібраність, стійкість, незалежність.

Стресостійкість

1 група. Сплески гніву, люті, передаються генетично. Варто уявити щось приємне, і все пройде.

2 група. Приймають все близько до серця, довго відходять від стресу. Для спокою необхідно пити достатньо води.

3 група. Врівноважені, з можливими спалахами гніву. Для спокою рекомендується частіше глибоко дихати.

4 група. Висока стресостійкість. Заняття спортом допомагають швидко позбутися від стресу і відновити сили.

Утворення жирової тканини

1 група. Відкладення жиру відбувається внаслідок неправильного режиму харчування.

2 група. Збільшенню жирової тканини сприяють м’ясо і солодощі.

3 група. Накопичення жиру провокують смажена їжа і борошняне.

4 група. Наростання жирової тканини відбувається через пасивний спосіб життя.

Резус-фактор

Також групи крові діляться на два класи за резус-фактором (Rh). Він буває позитивний або негативний. Основна різниця в D-антигені у складі крові. Представники позитивного фактора володіють антигеном, а негативного – ні.

Тому потрібно бути гранично обережним, якщо вирішили завести дитину. Якщо мати має негативний фактор, а батько – позитивний, з’являється шанс виникнення конфлікту в крові майбутнього плоду. Такий конфлікт може спровокувати гемолітичну хворобу новонароджених, при якій відбувається розпад еритроцитів в крові.

Щоб зберегти здоров’я новонародженого, необхідно медичне втручання і підбір повноцінного лікування. Щоб плід розвивався правильно, необхідно провести мамі ін’єкцію крові:

на 28 тижні положення;

протягом 3 діб з моменту народження дитини.

Це дозволить запобігти утворенню антитіл від матері до дитини.

Сумісність по крові

1 група. Приймає виключно від 1 групи. Донорство можливо для будь-якої групи.

2 група. Приймає від 1 і 2 груп. Донорство для 2 і 4.

3 група. Приймає від 1 і 3 груп. Донорство для 3 і 4.

4 група. Приймає від усіх груп. Донорство виключно для 4.

Сумісність по плазмі

1 група. Приймає від усіх груп, донорство виключно для 1.

2 група. Приймає від 2 і 3 груп, донорство для 1 і 2.

3 група. Приймає від 3 і 4 груп, донорство для 1 і 3.

4 група. Приймає виключно від 4 групи, донорство для всіх.

Знаючи особливості свого організму, можна дбайливіше і правильніше до нього ставитися. Збережіть собі всі особливості груп крові, і поділіться ними зі своїми знайомими.