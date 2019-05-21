Гайтана кардинально змінила імідж

Зі змінами в зовнішності палкої співачки Гайтани важко встигнути. І те, якою вона стала зараз, тебе точно здивує!
Найбільш екзотична співачка українського шоу-бізу встигає бути не тільки прекрасною матусею для Сапфір-Ніколь, які скоро виповниться 2 рочки, та чудовою артисткою з неймовірним вокалом, але й часто експериментувати зі своєї зовнішністю.
Гайтана була і симпатичною кучерявкою, і палкою довговолосою брюнеткою, і нещодавно навіть стала білявкою. Але те, що залишається без змін – це харизма вокалістки та її любов до спорту, звісно!
Так, 40-річна українська артистка знову вирішила оновити себе і опублікувала в Instagram фото, де постає в незвичному амплуа. В Гайтани з’явився чубчик, який додав її образу ще більше шарму.
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Друзья 🥁🥁🥁22 мая празднуем чемпионство клуба @fcshakhtar 🔥🔥🔥 #гайтана #gaitana #football #shakhtar