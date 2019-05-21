Краб помстився дівчині, яка його їла

У Китаї краб вирішив наостанок помститися дівчині, яка його їла і цапнув її за губу.

Про це повідомляє «Інфотаб».

Як тільки китаянка вкусила краба і зламала йому ніжки, він смикнув щупальцми і затиснув їй губу.

Дівчина виплюнула тварину і, скорчившись від болю, спробувала відчепити щупальці від роту.

Журналісти Daily Mail припустили, що дівчина їла популярну в Китаї страву під назвою «п’яний краб». Перед подачею на стіл кухар вимочує живого краба в алкоголі до тих пір, поки воно не перестає ворушитися. Іноді таким же чином подаються креветки.

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