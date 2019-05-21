В Прикам’ї звіти чиновників про ліквідацію ям на дорогах і звалищ виявилися фотошопом

У Пермському краї чиновників викрили в обмані: їх звіти про успішну ліквідацію ям на дорогах і сміттєвих звалищ за заявками жителів виявилися фотошопом. Про це було оголошено на засіданні ради глав муніципальних утворень, у якому взяв участь глава регіону Максим Решетніков.

В Прикам’ї діє портал «Управляємо разом». За допомогою цього інтернет-ресурсу жителі Пермського краю направляють владі свої зауваження з поточного утримання об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури. Там же чиновники публікують свої звіти про виконану роботу. Популярність сайту зростає: за час існування (з 2017 року) його відвідали майже 800 тисяч осіб.

«Кількість проблем, вирішених завдяки порталу, в 2019 році перевищило дев’ять тисяч, — цитує прес-служба крайової адміністрації слова губернатор. — З початку року їх вдалося вирішити в два рази більше, ніж за останні два роки разом узяті».

Разом з тим, як з’ясувалося, кожне десяте повідомлення чиновників про успішну лагодження доріг та ліквідації сміттєзвалищ виявилося недостовірним. Про це повідомив керівник проекту «Управляємо разом» Андрій Комраков.

За словами Решетникова, «прибирання сміття та ямковий ремонт здійснюються за допомогою фотошопу. «Може, переказати нам таких фахівців на інші фронти? Там, де потрібен фотошоп, а не реальне вирішення проблем? Недостатньо просто відзвітувати і поставити галочку», — попередив губернатор. Було також заявлено, що тепер звіти чиновників про виконану роботу адміністрація краю буде брати не особливий контроль.

У 2018 році подібним чином «відзначилися» чиновники в Кузбасі. В Тісульского районі вони розмістили на сайті адміністрації фотозвіт про те, що привели у порядок дитячий майданчик. Там нібито замість щебеню з’явилося гумове покриття. Однак на ділі з’ясувалося, що звіт чиновників — фотомонтаж.

А в місті Междуреченську робочі за завданням чиновників привезли у двір житлового будинку дитячий майданчик і виставили конструкції на сніг. Відповідальний за благоустрій сфотографував преобразившуюся територію, після чого всі предмети дитячого майданчика швидко завантажили в машину і відвезли.