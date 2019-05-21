«Згадайте закон про ЗМІ»

В РПЛ закликали акціонерів «Комерсанта» не втручатися в роботу редакції

В Раді з прав людини при президенті Росії висловили стурбованість ситуацією, що склалася у видавничому домі «Комерсант», звідки напередодні звільнилися відразу 13 співробітників з-за тиску акціонера видання Алішера Усманова.

«Ми закликаємо керівництво видавничого дому згадати закон про ЗМІ, в якому чітко прописані права та обов’язки журналістів, гарантії їх незалежності і відповідальності перед своєю аудиторією. Водночас ми звертаємося до власників видання: утримання від втручання у справи редакції — це хороший тон і запорука успіху», — заявив глава РПЛ Михайло Федотов.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про звільнення кореспондентів Івана Сафронова і Максима Іванова з-за статті про можливу відставку спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко. Обидва журналіста повідомили в своїх соцмережах, що їх змусив звільнитися акціонер видавничого дому. Згодом в знак протесту проти вимог Усманова з «Комерсанта» пішли ще 11 співробітників з відділу «політика».

За словами джерела Znak.com у видавничому домі «Комерсант», журналісти вже деякий час знали про рішення акціонера (звільнити Івана Сафронова і Максима Іванова. — Прим. ред.)» і навіть «вступали з ним у комунікацію» з цього питання. Однак переговори з Алішером Усмановим ні до чого не привели, відзначає співбесідник нашого видання.

«Що саме не влаштувало [Валентину] Матвієнко, журналісти не знають, їм сказали тільки, що, найімовірніше, невдоволення [публікацією] виходила саме від неї, а не від [Сергія] Наришкіна, який теж був героєм тексту», — додало джерело Znak.com.

Зазначимо, інформацію про можливу відставку спікера ради федерації Валентини Матвієнко у відставку в травні 2019 року повідомив не тільки видавничий дім «Коммерсантъ» з посиланням на свої джерела, але й телеканал «Дощ». Публікації про Матвієнко вийшли майже одночасно: 17 квітня о 00:00 на сайті «Дощу» і буквально через дві хвилини на сайті «Комерсанта». Джерело Znak.com в адміністрації президента повідомляло, що інформація про нібито заплановане відставку Матвієнко — це вкидання, «який був запущений спікером Державної думи В’ячеславом Володіним».

Примітно, що два місяці тому з видання «Коммерсантъ» була звільнена журналіст із Санкт-Петербурга Марія Карпенко з-за критики т.в.о. губернатора Північної столиці Олександра Беглова. Карпенко розповідала Znak.com, що керівник видавничого дому Володимир Желонкин змусив її звільнитися, тому що Карпенко, будучи журналістом «Комерсанта», також вела телеграм-канал «Ротонда», який нерідко критикує Олександра Беглова. «Пояснюючи, чому саме написане в „Ротонді“ шкодить видавничому дому, Володимир Желонкин вимовив слова „активізм, несумісний з журналістським статусом“», — заявляла раніше Карпенко, вказуючи, що ініціатива її звільнення виходила від представників Кремля. Журналіст також повідомляла, що звільнення було оформлено за угодою сторін.

Володимир Желонкин, коментуючи звільнення Карпенко, підкреслював, що Карпенко працювала в двох медіа: «Ми запропонували їй вибрати, працювати або там, або там, вона вибрала залишитися в одному з них». Крім того, Желонкин зазначав, що «тиску з боку адміністрації президента не було». Отримати оперативний коментар у головного редактора «Коммерсанта» Володимира Желонкина з приводу масового звільнення журналістів з відділу «політики» Znak.com не вдалося — керівник видавничого дому кілька разів скидав дзвінки нашого кореспондента.