Опубліковано інфографіка втрат сирійської армії та її союзників з боку проиранских шиїтських угруповань в північній Хамі, де останні два тижні йшли бойові дії з метою убезпечити авіабазу Хмеймим. З урахуванням триваючих обстрілу авіабази, мета очевидно не досягнута. Джерело інформації про втрати – агентство НОРС. Російських джерел немає – у нас все як завжди, без втрат. Однак у норсовской інфографіці є нюанс, який безпосередньо стосується російських військових:

Згідно з наведеними даними, серед загиблих є 4 представники Центру по примиренню сторін. Тобто – російські військові. Російське міноборони на цей рахунок не повідомляє нічого. Технічно будь-які втрати можна прикрити законом про засекречування, тільки проблема в тому, що робота Центру – це не спецоперації. І засекречування не підлягає.

Так чи інакше, інших даних немає. З тим, що опубліковані, чотири російських військових – нові втрати російської угруповання в Сирії.