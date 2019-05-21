Екс-командувач Нацгвардії Аллеров вийшов з СІЗО: що відомо

Підозрюваний у розтраті державних коштів екс-командувач Нацгвардії України Юрій Аллеров вийшов з-під варти після внесення застави в 4,8 мільйона гривень.

Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на дані співробітника СІЗО, в якому містився Аллеров.

Заставу було внесено ще 17 травня, однак підозрюваний перебував під вартою обидва вихідних дні. Його відпустили 20 травня.

«Вийшов вчора (20 травня. – Ред.)», – заявив співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, що Аллеров був затриманий 14 травня. Разом з ним затримали ще одного фігуранта справи, директора компанії-забудовника «Укрбуд» Олега Майбороду.

У 2000-х роках Нацгвардія і компанія-забудовник «Укрбуд» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Замість цього сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що також компанія-забудовник будувала на околиці Києва (біля станції метро «Бориспільська»).

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше тієї, в яку оцінено квартири, які повинна була отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

У свою чергу в компанії «Укрбуд» спростували претензииправоохранителей в свою адресу.

Аллерову інкримінують статтю 191 КК (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення провини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.