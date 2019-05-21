В Одеській області загинули мільйони бджіл

У Болградському районі Одеської області загинули мільйони бджіл. Комах пасічники виносять з-під вуликів відрами. Все відбувається в розпал сезону, коли щотижня вулик повинен приносити до 30 кілограмів меду. «У кожній родині загинуло 25 тисяч бджіл. На 100 вуликів — це 2,5 мільйона», — каже місцевий пасічник Михайло Томєв.

Всього на восьми пасіках постраждали до восьми сотень вуликів. Причину довго шукати не довелося –місцевий фермер обробив поля. Як вже з’ясувала комісія, посіви ріпаку обприскували отрутою проти комах. Він не заборонений, але використовувати його можна тільки до або після цвітіння. «Вони працювали з цим токсичним препаратом. Фермер написав, що лікує свої рослини. Але лікують фунгіцидом, а він обробляв інсектицидом», — каже сільський голова Василівки Петро Бойчев. По телефону голова агропідприємства заявляє, що бджіл йому шкода, але своєї провини не бачить, відшкодовувати збитки не збирається.

Каже, що бджолярам потрібно було закрити комах у вулику. «На рослини напала капустяна міль. Ми не можемо працювати з таким препаратом, який не зачіпає бджіл. У нас 1350 пайовиків, якщо загинуть посіви, вони зажадають з мене. Що я можу зробити, якщо пасічники не турбуються про своїх бджіл — їх треба було закрити», — каже фермер.

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Збитки кожного з бджолярів склали від декількох сотень тисяч до мільйона гривень. Екологи кажуть, що за шкоду довкіллю фермеру може загрожувати кримінальна відповідальність. «Якщо бджоли гинуть, то це означає, що всі червонокнижні пчелоподобные теж гинуть. Можливо, гинуть якісь види рослин, тому що не запилилися. Цей ланцюжок може бути довгою», — пояснила адвокат Софія Шутяк.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Україні масово гинуть бджоли.

За матеріалами УНІАН

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