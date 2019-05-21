Вакарчук назвав головну помилку Порошенко

Головною помилкою п’ятого президента Петра Порошенка за роки каденції є незадоволений попит українців на справедливість.

Таку думку висловив співак лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук в інтерв’ю “Радіо НВ”.

Вакарчук відзначив важливість для громадян не критикувати або любити політика по його імені, а оцінювати за діями.

“Я думаю, що президент Порошенко мав унікальну можливість змінити всю систему справедливості в країні. Це найбільша претензія, яку, я думаю, йому висунув виборець. Незважаючи на зрозумілі успіхи (і його особисті, і його команди), цей запит на справедливість, на боротьбу з корупцією, зміни на більш якісний – те, що можна було відчути і доторкнутися руками (для життя кожного українця), мені здається, цей запит людей не був виконаний”, – сказав співак.

“Люди чекали простих і зрозумілих правил гри, чекали відновлення справедливості. Цього не сталося. Саме тому український народ дав оцінку”, – додав він. Вакарчук зазначив, що Порошенко на посаді президента також здійснив речі, за які його можна подякувати: безвізовий режим з ЄС, надання автокефалії української церкви і реформи в армії.