Джордж Мартін прокоментував фінал «Ігри престолів» і розповів, що буде в його книгах

Джордж Мартін

Вийшла у неділю на екрани заключну серію «Ігри престолів»(Game of Thrones) прокоментували не тільки головні актора серіалу і багато знаменитостей, але і письменник Джордж Мартін, циклу романів «Пісня льоду і полум’я» ( A Song of Ice and Fire) якого були зняті перші сім сезонів саги.

Письменник подякував акторів і знімальну групу за виконану роботу, а також розповів, коли будуть випущені його довгоочікувані романи «Вітру зими» (The Winds of Winter) та «Мрії про весну» (A Dream of Spring). Останній роман з його циклу вийшов вісім років тому, з тих пір шанувальники то і справа задаються питанням, коли будуть опубліковані наступні дві частини.

Зима близько, я говорив вам про це давно. «Вітру зими» трошки запізнюються, я знаю, але вони будуть закінчені,

— написав він.

При цьому письменник натякнув на те, що фінал книги буде не таким, як у серіалі.

Люди часто запитують, чим все це закінчиться, така ж буде кінцівка в книзі, як в серіалі, чи ні? Що ж… І так і ні, і так, і ні,

— загадково написав він.

При цьому він зазначив, що нерозумно порівнювати серіал і книгу і міркувати про те, який фінал можна вважати справжнім.

Це все одно що запитати, скільки дітей було у Скарлетт о’хари?

— сказав він, маючи на увазі різницю між романом Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром» (Gone With The Wind) і його екранізацією.

Давайте так: я напишу роман. Ви його прочитаєте. А потім кожен складе свою власну думку і обговорить це в інтернеті,

— подумав Мартін.

Він також сказав, що шанувальники саги, які терпляче чекали виходу останніх двох книг, будуть винагороджені, так як дізнаються, що сталося з кількома персонажами, які не потрапили в серіал.

ДЖЕРЕЛО Daily Mail

ФОТО Gettyimages.ru