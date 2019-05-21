Стало відомо, як зміниться виборче законодавство

Сьогодні Володимир Зеленський на зустрічі з головами парламентських фракцій обговорив внесення змін у виборче законодавство.

Зеленський пропонує скасувати мажоритарну виборчу систему, при цьому зменшити прохідний бар’єр до 3%.

При цьому пропорційну систему з закритими списками він погодився залишити.

Про це повідомило джерело у Верховній Раді.

Зеленського підтримала частина БПП, Народний фронт, Радикальна партія Ляшка, Самодопомога, Оппоблок.

Проти виступили депутатські групи, що складаються з мажоритарників. Зеленський направить сьогодні лист Парубія з проханням скликати позачергову сесію, на якій повинні внести зміни у виборче законодавство. У Парубія є три дні, щоб провести необхідну процедуру.