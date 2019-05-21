Жінка на Львівщині табуретом та молотком побила дитину

28-річна мешканка міста Соснівка побила малолітню дівчинку у своїй квартирі. Зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це у вівторок, 21 травня повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Інцидент стався 17 травня цього року у одній із квартир на Львівщині.

Встановлено, що увійшовши у довіру до малолітньої дівчини, зловмисниця запросила її до себе додому.

Проте після того, як дитина опинилась у квартирі жінки, та напала на неї та побила.

“Внаслідок численних ударів, зокрема, дерев’яним табуретом і металевим молотком, потерпіла отримала відкриту черепно-мозкову та інші травми”, – йдеться в повідомленні.

Жінку було затримано. Місцева прокуратура обрала їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час розслідування триває, у проваджені призначено судові експертизи, проводяться необхідні слідчі дії.

Причини такої поведінки жінки не пояснюються.

Злочин кваліфікується за ч.1 ст.121, ч.2 ст.146 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі, вчинене щодо малолітнього). Максимальний термін покарання, що загрожує фігурантці – 8 років позбавлення волі.

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