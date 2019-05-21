Незабаром США ухвалять санкції проти “Північного потоку-2”

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що спротив “Північному потоку-2” “все ще дуже жвавий і здоровий”.

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі у вівторок, 21 травня, анонсував ухвалення законопроекту про санкції щодо компаній-учасниць проекту “Північний потік-2” у “не дуже віддаленому майбутньому”. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, проти проекту виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газопровід збільшить залежність ЄС від російського газу.

“Спротив “Північному потоку-2″ все ще дуже жвавий і здоровий у Сполучених Штатах”, – наголосив Перрі.

“Сенат Сполучених Штатів має намір ухвалити законопроект, Палата представників схвалить його, і він піде до президента, який збирається підписати закон, що накладе санкції на “Північний потік-2”, – додав він.

Також читайте: «Північний потік 2»: Труби горять

Нагадаємо, сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз та сенатор-демократ від Нью-Гемпшира Джинн Шейхін підготували законопроект щодо санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Планується, що обмежувальні заходи будуть спрямовані на судна, які прокладають газопровід, та компанії, які володіють цими суднами. У законопроекті також йдеться про відмову у візах керівникам компаній, які пов’язані з цими суднами. Крім цього, законопроект передбачає санкції проти компаній, які проводять страхування газопроводу.

Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл виступив з погрозами санкційних заходів проти німецьких компаній, що беруть участь у проекті російського газопроводу “Північний потік-2”.

Крім того, віце-президент США Майк Пенс розкритикував Німеччину за будівництво проекту “Північний потік-2” і недостатні витрати на оборону.

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!

Джерело: Тиждень.ua