Петр Порошенко обнародовал декларацию: даже олигархи удивились доходам

Петр Порошенко обнародовал декларацию о своих доходах за последние несколько месяцев своего президентства. Так в декларации о своих доходах в период с 1 января по 20 мая Порошенко среди прочего, указал несколько квартир в Киеве, дом в Козине и денежный доход в размере более 123 млн грн.

Согласно декларации, у Порошенко в собственности есть:

жилой дом с надворными построениями в Козине Киевской области площадью 1331 70 квадратных метров;

земельный участок в Козине площадью 33 196 квадратных метров;

земельный участок в Козине площадью 1 200 квадратных метров;

земельный участок в Козине площадью 7 511 квадратных метров;

земельный участок в Киеве площадью 1000 квадратных метров;

земельный участок в Киеве площадью 6 315 квадратных метров;

земельный участок в Киеве площадью 5 169 квадратных метров;

квартира в Киеве площадью 134,06 квадратных метров;

квартира в Киеве площадью 82,15 квадратных метров;

квартира в Киеве площадью 68,20 квадратных метров;

база отдыха “Лебедь” в Одесской области площадью 2 425 квадратных метров.

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Кроме того, Петр Порошенко задекларировал пять видов произведений искусства, среди которых коллекция картин украинских и русских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц, коллекция картин старых мастеров в количестве 15 единиц, коллекция картин современных художников импрессионистов и сюреалистов в количестве 4 единиц, коллекция скульптур 19-20-го века в количестве 6 единиц, скульптуру Гуглиєльмо Пуги “Мальчик рыбак”.

В декларации Порошенко указал наличие у него четырех наручных часов марок Hublot, Breguet Patek Phillip и три ювелирные изделия.

Также пятый президент Украины задекларировал автомобиль Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска, который стоит 441, 143 тыс грн и авто Jaguar XF 4/2 Lv8 2008 года выпуска стоимостью 454 646 тыс грн, которое принадлежит его жене Марине.

Порошенко владеет ценными бумагами, среди которых 9 тыс акций Международного инвестиционного банка, номинальная стоимость которых 3020 грн, 8 190 акций Знкиф Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ номинальной стоимостью – 1000 грн, 99 акций частного Акционерного промышленно-инвестиционного банка номиналом 10 грн и 20 тыс акций CEE Confectionery Investments Limited стоимостью 571 163 грн. Кроме того, экс-президент является конечным бенефициаром 101 юридического лица.

За указанный период по основному месту работы Порошенко получил 128,545 грн. В виде процентных доходов бывший глава государства заработал 9,47 млн грн. При этом в категории “другое” Порошенко задекларировал 114, 4 млн грн.

Вместе с тем Порошенко не заплатил 116,069 налогов.

Источник: ZN

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