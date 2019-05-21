Шопінг в Італії: чим відрізняються Мілан, Рим і Флоренція

Мілан: люксові бренди і карпаччо від Армані

Самі італійці вважають, що взуття треба купувати у взуттєвих брендів, пальта – у пальтових, а костюми – у костюмних. Звичайно, більшість компаній в люксовом сегменті, флагманські магазини яких розташовані в Мілані, – універсали. Тобто випускають чоловічі і жіночі колекції одягу, сумок, взуття, годинників і навіть духів. Тому нагадувати про них немає сенсу. Ви і самі не зможете пройти повз

флагмана Prada в Галереї Вітторію Еммануеле II – цього королівства сумок.

Загляньте заодно в кав’ярню при бутіку Gucci, відмінне місце, щоб підбадьоритися для продовження шопінгу і обдумати покупки. До того ж де ще ви зможете випити капучіно від Gucci? Взагалі, шопінг в Італії – це не тільки про асортимент і стиль, але і про ритуали і задоволення. Не випадково в кінці самій розкішній вулиці Монтенаполеоне знаходиться Emporio Armani cafe – цілком логічно перекусити після модного шопінгу модного їжею.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Галерея Вітторіо-Еммануеле II

Ще один фактор, який робить Мілан культовим місцем шопінгу – присутність в одному кварталі як італійських, так і інших європейських брендів одягу. Мілан – місто космополітичне і діловий. Той же Рим у цьому сенсі більш патріотичний – у столиці Італії знайти які-небудь марки одягу, крім італійських, – ще треба постаратися. Флоренція – зовсім не спеціалізується на гучних іменах, хоча основні бренди там, звичайно, теж представлені.

Отже, згадуємо про улюблену італійцями модного спеціалізації, і напередодні поїздки тримаємо під рукою невелику підбірку брендів, на які варто звернути увагу під час шопінгу в Мілані, та й взагалі в Італії.

Італійські бренди взуття та шкіряних аксесуарів: Fratelli Rossetti, Pollini, Moreschi (читається Мореські»), Vicini, Bruno Magli, tod’s, Salvatore Ferragamo (хоча і випускає також сумки і одяг, починався з взуття, підійде діловим чоловікам і жінкам) Марки ділових костюмів: Canali, Pal Zileri, Brioni.

Італійські марки кашеміру і трикотажу, а також базових речей: Max Mara, Luisa Spagnoli, Patrizia Pepe, Fabiana Filippi, Brunello Cucinelli, Loro Piana. Але і в маловідомих місцевих марок можуть виявитися гідні речі з кашеміру на порядок дешевше.

Рим: в пошуках сандалій і демократії

Сандалі носили стародавні римляни, і ця взуття являла собою шкіряну підошву з ременями, які зав’язувалися на нозі. Суть їх не змінилася, але сучасна італійська взуття має куди більшою різноманітністю фасонів і кольорів. Шукати її, а також інші, не виходять з моди речі можна в Римі.

Віа деї Кондотті в Римі

Шопінг в Римі дешевше, ніж в Мілані. Але не тому, що відрізняються ціни на одні і ті ж товари – вони збігаються до євроцента, а за рахунок більшої кількості марок середнього сегмента і дрібних крамничок маловідомих місцевих виробників. Ціна на взуття в Римі можуть бути на рівні 20-50 євро за пару сандалій, босоніжок. Туфлі починаються від 30-40 євро, а за 100-200 можна купити черевики, які ви

зможете проносити кілька сезонів.

За італійськими брендами одягу і взуття вирушаємо прямо на Віа дель Корсо і звертаємо в бічні вулиці. Взуттєві магазинчики можуть бути зовсім безіменними, але рекомендуємо їх не пропускати. З масових і середнього сегмента італійських брендів придивіться до Pennyblack, Trussardi jeans, La Rinascente, C&A. Завітайте в торговий центр італійських брендів Galleria Alberto Sordi.

В Римі також хороший чоловічий шопінг всіх цінових категорій: адже в Італії красиво одягатися і ходити на шопінг однаково люблять і чоловіки, і жінки.

Флоренція: італійські аксесуари як мистецтво

На шопінг у Флоренцію варто вирушати тим, хто цінує вишукані, змінені аксесуари: сумки з вашим ім’ям або візерунком, фантазійні сукні, скульптурні сережки і розписні хустки. Флоренція завжди була містом мистецтва, художників і майстрів декоративних ремесел. Навіть якщо ви нічого не купите, пройтися по вуличках, подивитися на майстерні та маленькі

бутіки – значить перейнятися духом італійського візуального мистецтва. Наприклад, такі як магазин флорентійської марки текстилю loretta caponi.

Вулички Флоренції

Флоренція також місто вінтажу – за незвичайними аксесуарами варто піти на Via Maggio і S. Spirito.

А ювеліри розмістилися прямо вздовж мосту Понте Веккьо. Саме унікальні прикраси варто зробити головною метою флорентійського шопінгу. А ще ловіть лайфхак від шопера, навіть якщо не збираєтеся у Флоренцію: якщо сумка популярного міжнародного бренду виготовлена у Флоренції – це гарантія

найвищої якості. Наприклад, з цієї причини краще вибирати сумки Patrizia Pepe, а не більш розкрученого італійського бренду того ж цінового сегмента Furla.

Аутлети: де найкращий італійський шопінг

Серед італійських марок одягу класикою вважається Max Mara. Але не всі знають, що у цієї корпорації є кілька брендів з різних цінових категорій, до того ж вони «зливають» свої старі колекції в фірмові аутлети Diffusione Tessile з хорошими знижками. Аутлети поєднують кілька марок компанії: Sportmax, Max &Co, Marella, Pennyblack, а також два бренду «плюс сайз» — Marina Rinaldi і Persona – на них є сенс «полювати» саме в італійських аутлетах, так як до нас ці речі довозять зазвичай в обмеженій кількості.

Всі бренди групи Max Mara гідної якості, а в асортименті аутлетів є все від взуття до рукавичок. Аутлети є в кожному регіоні Італії, на півночі зазвичай вибір у них більш вдалий. Serravalle – самий знаменитий заміський аутлет, розрахований на туристів. Він знаходиться в годині їзди від Мілана, і похід по цьому місту магазинів займе у вас цілий день, людей там багато, тому рекомендую на нього витрачати час досвідченим шоперів, які твердо знають, чого хочуть. Аутлет дизайнерський: бренди тут люксові, високого сегменту і середнього. Для того, щоб не запаморочилася голова від асортименту заповітних італійських сумок і взуття, рекомендую сюди вирушати якщо не з шопінг-гідом, то як мінімум з чітким списком покупок.

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