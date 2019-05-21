У Луцьку за спробу підкупу поліцейського затримали підприємця

Щоб уникнути відповідальності підприємець звернувся до керівника відділу

У Луцьку викрили підприємця при спробі підкупу правоохоронця. Про це повідомляє департамент захисту економіки Нацполиции.

Підприємець став переможцем конкурсних торгів на поставку продукції в державні установи. Однак, дана продукція не відповідала нормам якості, зазначених у тендері. Крім того, вартість такої продукції була значно нижче. Щоб уникнути відповідальності підприємець звернувся до керівника відділу управління захисту економіки з «діловою пропозицією».

За припинення проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні та подальше його закриття запропонував 5 тис. доларів.

Підприємця затримали при спробі передачі підкупу начальника відділу.