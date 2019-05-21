Франція не належить французам: мігранти паралізували найбільший аеропорт країни

Нелегальні мігранти продовжують додавати турбот французькій владі. Слідом за спробою штурму Французького театру в Парижі група нелегалів заблокувала роботу найбільшої повітряної гавані Франції – Міжнародного аеропорту імені Шарля де Голля.

Як видно на кадрах, знятих з місця подій, сотні людей заблокували посадку пасажирів в одному з терміналів аеропорту. Подальшу дорогу їм перегородили співробітники правопорядку.

Як повідомляє Daily Mail, порушники спокою є членами руху La Chapelle Debout – найбільшого союзу нелегальних іммігрантів у Франції, яких ще називають “чорними жилетами”.

Таким чином вони вирішили висловити протест проти міграційної політики уряду Едуара Філіпа і закликали припинити депортацію нелегалів з Франції і надати їм легальний статус.

“Франція не належить французам! Кожен має право бути тут!”- кричав один з учасників пікету.

Місце для демонстрації “чорні жилети” вибрали неспроста – аеропорт де Голля є рідною повітряною гаванню національного перевізника Air France. Крім того, неподалік знаходиться і центр утримання нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, що місяць тому демонстранти паралізували роботу головної повітряної гавані іншої європейської столиці – аеропорту Хітроу у Лондоні.