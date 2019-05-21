У Рівному в будинок бізнесмена кинули гранату

До поліції Рівного сьогодні, 21 травня, близько 1:20 надійшло повідомлення про вибух на території приватного будинку на вулиці Бориса Степанишина. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомий кинув вибуховий пристрій на дах будинку, який належить 45-річному мешканцю, приватному підприємцю. Внаслідок вибуху пошкоджено покрівлю. Про це повідомляють в поліції.

На момент інциденту в приміщенні, крім господаря, знаходилися ще четверо людей. Ніхто з них не постраждав.В ході проведення огляду місця події співробітники вибухотехнічного відділу ГУНП виявили численні металеві уламки неправильної геометричної форми на даху будинку, сходах і прилеглій території. За попередньою інформацією, вибухнула граната РГД 5. За даним фактом відкрито досудове розслідування (хуліганство). Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Як стало відомо з місцевих ЗМІ, гранату кинули в будинок відомого в Рівному бізнесмена Олега Каштана. І це не перший випадок нападу такого роду.