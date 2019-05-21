Богдан возглавит Администрацию президента – источники

Бывший соратник Игоря Коломойского и нынешний советник новоизбранного главы государства Андрей Богдан возглавит Администрацию президента. Решение будет обнародовано во вторник.

Об этом сообщает “Левый берег” со ссылкой на собственные источники.

Богдан прямо не заявил о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП “человека из ближайшего окружения, которому он доверяет”.

Богдан также анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер 21 мая.

“Владимир Зеленский считает, что на эту должность (главы АП, – ред.) должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет”, – добавил Богдан, отметив, что пока он не знает о решении, которое примет президент.

Команда Зеленского разделена на четыре “группы влияния”, – Bihus.Info

На данный момент Богдан не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с президентом как консультант по юридическим вопросам.

Напомним, Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация Зеленского. Он зачитал присягу на торжественном заседании парламента и с этого момента вступил в должность президента Украины. В своей речи он заявил о роспуске парламента и предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Весной того же 2014-го он стал советником новоназначенного губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.