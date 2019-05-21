Стан політв’язня Бекірова стрімко погіршується

Стан тяжкохворого політв’язня Едему Бекірова стрімко погіршується в умовах СІЗО. У нього прогресує цукровий діабет, гіпертонія і збільшення підшлункової залози.

“Я неодноразово зверталася до Уповноваженого з прав людини в РФ з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування кримського татарина. Усунувшись від особистого втручання, Тетяна Москалькова доручила так званого “уповноваженому з прав людини” в окупованому Криму Людмилі Лубіній перевірити стан здоров’я ув’язнена язненого. Та, нібито, відвідавши Бекірова у СІЗО-1 в Сімферополі, спростувала інформацію про погіршення стану його здоров’я”, – розказала Денісова.

Альо все ж Едему Бекірова відправили до лікарні на обстеження до кардіолога та ендокринолога, зазначила Денисова.

“Попри висновки лікарів про задовільний стан, йому порадили збільшити кількість одиниць інсуліну. Це свідчить про те, що у Едему прогресує цукровий діабет. Крім того, Бекіров жалуется на постійний біль у серці через гіпертонію, що призводить до задишки. Велика кількість інсуліну призвела до збільшення підшлункової залози. Це спричиняє нестерпний біль. Також він потерпає від сильного головного болю та набряклості тіла. А ліва нога взагалі атрофується через малорухливість”, – написала вона.

Вона знову звернулася до Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів для забезпечення прав громадянина України Едему Бекірова.

“Тільки надання йому кваліфікованої медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування може запобігти фатальним наслідкам для здоров’я. На зволікання немає часу”, – заявила Денісова.