Зеленський підписав указ про розпуск Ради, вибори пройдуть 21 липня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.
Також Зеленський призначив позачергові вибори у Верховну Раду на 21 липня 2019 року.
Згідно з указом, Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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