Генерал, нардеп від БПП і екс-глава податкової міліції незаконно будує висотку на історичній Батиєвій горі

На Батиєвій горі у Києві на земельній ділянці, що належить Вікторові Королю — генералу міліції першого рангу у відставці та нардепу від партії «Блок Петра Порошенка» — будується багатоповерхівка, незважаючи на те, що це історична місцевість і зводити висотні будинки тут — незаконно.

Експерти попереджають, що будівництво висотки на Батиєвій горі може загрожувати зсувами. Сусідні будинки старі й побудовані без фундаменту, на деяких подвір’я ях вже утворилися провалини. А під час будівництва висотки на дахи будинків посипалися будматеріали та пошкодили їх.

Та, за словами Віктора Короля, жодних норм будівельники не порушують. І зводити на тому місці висотки ще і як можна.

Офіційно Віктор Король не є підприємцем. А від його дружина Ніна Король займається бізнесом разом з Валерієм Чинушем. Їхня компанія «Ринок Буковинський» на ринку нерухомості з 1997 року. Крім того, Чинуш багато років — помічник нардепа Віктора Короля.

Чинуш також має спільну компанію з донькою Іллі Павлюка — «фінансиста» з команди Володимира Зеленського.

Право власності на майже 10 соток землі на вулиці Докучаєвській, де розташована історична місцевість Батиєва гора, Віктор Король отримав у 2010-му й відтоді щороку декларує.

У 2016-му Король передавши її під забудову компанії «Платинум Хол», керує якою Іяніна Горбатюк. За інформацією Слідства.Інфо, Іяніна — його донька.

«Я володію такою інтуїцією, що знаю: з цими людьми можна мати справу, а з цими — ні, — прокоментував він Слідству.Інфо. — Перед тим, як ухвалити рішення забудувати й усе здати, я подивився в закон — однією з норм є здача під будівництво юридичним особам. Я цим і скористався».

Попри те, що відповідно до Генплану ця земля належить до «житлової садибної забудови» й зводити споруди, вищі за 4 поверхи, тут не можна, Віктор Король упевнений, що будують багатоповерхівку без порушень.

«Неправда, ніде не написано 4 чи 5 поверхів, — сказав він журналістам. — У тій місцевості забудова не повинна перевищувати 27 метрів від рівня землі».

Загалом питання журналістів Слідства.Інфо нардеп Віктор Король назвавши неетичними й безглуздими: «У моїх офіційних зобов’язаннях нотаріально не записано, що як власник я маю контролювати будівельні норми і все таке інше».

Альо порушення на будівництві висотки на Батиєвій горі все ж таки виявляли. Восени 2017 року там проводив інспекцію Департамент архітектурно-будівельного контролю Києва. На час перевірки компанія «Платинум Хол», зокрема, не представила проектну документацію та звіт про обстеження сусідніх будинків.

Архітектор Олег Гречух прокоментував Слідству.Інфо будівництво на історичній місцевості столиці та перерахував численні порушення. Зокрема, там немає місця для смітників і дитячих майданчиків, а також, за оцінкою експерта, будівлі бракуватиме електричної потужності. Крім того, незрозуміла ситуація з машиномісцями. Якщо це буде багатоквартирний будинок, то машини паркуватимуть на тротуарах по вулиці Докучаєвській.

«Іще грубі порушення за протипожежним відстаням до меж сусідів, за об’єднання їзду для пожежної машини. І взагалі, там не повинно було бути багатоквартирного будинку», — підсумував він.

Після інспекції забудовника зобов’язання язали усунути порушення до кінця 2017 року. Альо будівництво триває й принаймні норма по висоті будівлі точно порушується.

Слідству.Інфо ж Віктор Король сказавши, що зв’язку язувався з будівельниками й вони запевнили, що жодних будівельних норм не порушують.

Крім того, «Платінум Хол» будує 24-поверхівку у сквері «Слава танкістам» перед будівлею «Преса України», що також не відповідає Генплану.

На фото: корумпований генерал-депутат Віктор Король і депутат-корупціонер Ігор Кононенко (обидва — БПП) багато завинили Україні й українцям