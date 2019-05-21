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У лондонських телефонних будках встановлять дефібрилятори

21.05.2019

Що з’явилися на світ у 1926 році легендарні телефонні будки Лондона виявилися за бортом сучасної реальності. Епоха мобільних телефонів списала їх в тираж. Однак знайшлися ентузіасти, які побажали дати друге життя цим знаковим символів британської столиці.

Володіє ними компанія запропонувала благодійним організаціям та професійним спільнотам здобувати червоні ящики всього за £ 1 ($ 1,30). І ось частина з них вже перетворилася в закусочні, компактні торгові точки, фото-студії і міні-бібліотеки.

Корисним досвідом у перетворенні анахронічних конструкцій може пишатися громадський фонд Heartbeat Trust, який розмістив дефібрилятори в майже 1000 колишніх телефонів по сей Великобританії. Мета подвижників – допомогти хворим, що страждають від серцевих нападів. Перевага такого нововведення в тому, що яскраві чавунні кіоски в основному розташовані в центрі міста, а дефібрилятори якраз і повинні знаходитися в центральних районах. Ці точки з дефібриляторами легко знайти по картах і супутникової навігації.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

А от власник компанії Red Kiosk Едвард Оттуэлл купив 124 будки і тепер здає їх в оренду. «Ми даємо шанс невеликим незалежним підприємствам», – говорить містер Оттуэлл. Наприклад, 60-річний фотограф Кріс Вуд почав орендувати будку поруч із Британським музеєм в минулому місяці і перетворив її на фото-студію з королівської тематикою. Там можна приміряти копію корони Єлизавети II і сфотографуватися з картонною фігурою королеви.

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Щодня від 30 до 50 туристів платять містерові Вуду 7,7 доларів США за такі забавні знімки. Це більш ніж покриває щомісячну орендну плату в 387 дол. США за стенд, яку він віддає компанії Red Kiosk.

Народившись заново, знамениті конструкції служать також маленькими ресторанчиками, де пригощають гостей міста вуличною їжею. Вони ж отримують задоволення не тільки від їжі, але і від споглядання символів старого Лондона, за багато років стали частиною його естетичного вигляду.

За матеріалами NBC News.

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