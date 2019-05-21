Ще один екс-чиновник часів Януковича прилетів до Києва

21 травня екс-віце-прем’єр-міністр часів президентства Януковича Валерій Хорошковський прилетів до Києва. Про це повідомили журналісти програми “Схеми“.



Колишній голова Служби безпеки України й екс-віце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський, який виїхав з країни у 2012 році, повернувся в Україну. Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня.

Про це журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») дізнались одразу з трьох джерел, незалежних одне від одного.