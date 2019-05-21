Фірташ атакує: Про 40 млрд грн збитків, завданих Нафтогазом, заявили облгази

Компанія «РГК» Дмитра Фірташа, яка оперує найбільшою кількістю облгазів в Україні, заявила, що «Нафтогаз у змові з НКРЕКП» завдали облгазам збитків на понад 40 мільярдів гривень.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Там заявили, що Нафтогаз спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) штучно «занизили» тарифи на розподіл газу, кошти з який йдуть безпосередньо облгазам.

«Наразі тариф на розподіл складає 0,56 грн за кубометр, а для беззбиткової роботи його рівень має бути 1,3 грн за кубометр. Це безпрецедентно низький рівень, якого катастрофічно недостатньо для підтримки безпечної роботи газорозподільних мереж», — заявили у «РГК», додавши що низькі тарифи призвели до отримання 12,9 мільярда гривень збитків.

Там також звинуватили Нафтогаз у «корупційній схемі з обліком природного газу».

«Укртрансгаз як оператор газотранспортної системи фіксує фактичний відбір об‘ємів газу із системи за конкретними учасниками ринку. Для викривлення такого обліку Нафтогаз використовує свій вплив на Укртрансгаз: тому газ, який споживають, але не сплачують підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), Укртрансгаз оформляє як несанкціонований відбір газу Операторами ГРМ (газорозподільчих мереж, облгазів). Таким чином, борги фінансово неспроможних ТКЕ штучно перекидаються на операторів ГРМ», — пояснюють в «РГК».

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Загальну суму збитків, які начебто завдав облгазам державний Нафтогаз у компанії оцінюють у 40 мільярдів гривень. Там також заявили, що відстоюють скасування штрафів та боргів, нарахованих Нафтогазом, у судах.

Компанія «РГК» Дмитра Фірташа займає монопольне становище на ринку розподілення газу та його продажу для потреб населення та промисловості. Зокрема, компанії належать 20 облгазів по всій Україні.

Раніше повідомлялось, що облгази «РГК» продовжують донараховувати українцям зайвий газ у платіжках навіть після того, як державний регулятор заборонив їм це робити.

13 березня стало відомо, що суд заборонив одному з облгазів Фірташа донараховувати додаткові обсяги спожитого газу.

Нагадаємо, що наприкінці 2018 року облгази почали надсилати споживачам платіжки зі збільшеними, донарахованими обсягами споживання. 23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Облгази цю заборону проігнорували, а 15 лютого 2019 року подали на НКРЕКП до суду.

За даними регулятора, ці установи донараховували українцям до 10% обсягів спожитого газу за «приведення до стандартних умов».

Стандартні умови — це умови постачання газу, відповідно до яких температура повітря має складати 20 градусів тепла за Цельсієм, а тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Проте ці умови майже ніколи не дотримуються, через що обсяги спожитого газу можуть відрізнятися від тих, за якими розраховувались платіжки.

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Джерело: Громадське телебачення