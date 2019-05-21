Підйом на Ейфелеву вежу для туристів відновили після повної евакуації

У понеділок 20 квітня Ейфелеву вежу було закрито для екскурсантів на деякий час. А сьогодні ранком її знову відкрили для туристів.

Відвідувачі, які в понеділок через прикру несподіванку не змогли насолодитися краєвидами французької столиці з висоти вежі та були евакуйовані, нині отримали можливість піднятися на оглядові майданчики за старими квитками.

Спричинив ситуацію чоловік, що викараскався майже до верхівки столичної пам ятки та впродовж кількох годин відмовлявся злазити. Співробітники служби безпеки помітили його у першій половині. Потім вони евакуювали всіх відвідувачів, зокрема й тих, хто обідав у ресторані на іншому рівні.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

В операції були задіяні спеціальні пожежні та поліцейські підрозділи. Перемовники врешті переконали бешкетника спуститися на землю. Порушник зупинився трохи нижче третього рівня – найвищого у вежі.

Увечері він був під контролем поліції. Представники влади відмовилися повідомити ЗМІ відомості про особистість затриманого. А мотиви його вчинку залишилися не зрозумілими.

Також не відомо, як чоловік подолав сувору систему безпеки легендарного монумента.

Це – далеко не перший раз, коли якийсь розбишака «підкоряє» головний паризький символ. Не кажучи про те, що в минулому вежа бачила чимало спроб самогубства. Ймовірність несуїцидальних підйомів підвищилася нині, за доби фріранерів: спортсменів, котрі заробляють на життя екстремальною акробатикою. 2015-го британець Джеймс Кінгстон виліз на будівлю без мотузок і без дозволу, ухилившися від камер спостереження.

Ейфелеву вежу зведено у 1889 році до відкриття Всесвітньої виставки у Парижі. Її збудували на честь 100-річчя Французької революції та назвали на честь конструктора Густава Ейфелю. 324-метрова (разом із новою антеною) вежа – найвища столична споруда. Її висота приблизно така сама, як у 81-поверхового будинку. Піднятися на знамениту вежу щороку бажає понад 6 мільйонів мандрівників та місцевих мешканців. Вона є найвідвідуванішим туристичним об’єднання об’єктом у світі.

За матеріалами CBS News.

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