Винница стала “городом идей”

Город Винница обновил официальный бренд. В рамках новой маркетинговой стратегии Винница позиционируется как “город идей” с соответствующим визуальным стилем – обновленным логотипом, сайтом, а теперь еще и витиеватым фирменным шрифтом, передает AIN.ua.

Разработкой бренда занималось креативное агентство Fedoriv. Как сообщается на официальной странице агентства, в создании брендинга креативщики вдохновлялись гибкостью города, в котором приживаются любые инициативы:

“Винница четыре года подряд возглавляет рейтинг самых комфортных городов Украины. “Прозрачный офис” запустили еще в 2008 году, проложили 59 км велодорожек, здесь даже есть первый в Украине гондольер на моторной гондоле. Кажется, в Виннице царит такая атмосфера уюта и комфорта, что зернышко любой идеи может прорасти в бизнес или общественный проект. Так и стало понятно, что Винница – город идей”.

В новом стиле специалисты Fedoriv постарались воплотить атмосферу творчества и легкости, и даже детскую непосредственность. “Фирменные шрифты, яркие цвета составляют гибкую и простую для использования систему. Оригинальное верстка передает творчество и свободных дух, которые были всегда присущи городу”, – пояснили в агентстве.

К слову, на специальной странице можно применить винницкий фирменный стиль к любому бренду.

Также Fedoriv представили проморолик про Винницу.

Только интересное и важное попадает к нас в Telegram. Подписывайтесь!