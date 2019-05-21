Gallup: Майже половина американців готові проголосувати за соціаліста

47% американців готові проголосувати за соціаліста на виборах президента США, – засвідчило опитування громадської думки Gallup. При цьому, вони розходяться в розумінні, що таке соціалізм.

Згідно з опитуванням, 51% дорослих американців вважають, що соціалізм завдав би шкоди країні, поки 43% вбачають у ньому благо.

Попереднє дослідження Gallup показало, що саме визначення соціалізму, яким користуються американці, з роками змінювалося. Майже кожен четвертий пов’язує цю концепцію із соціальною рівністю, і лише 17% мають на увазі класичне визначення, що припускає певний ступінь державного контролю над засобами виробництва.

Також, опитування засвідчило, що серед прихильників соціалізму більше демократів, й вони позитивніше ставляться до соціалізму, ніж до капіталізму.

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Крім того, американців запитали, що б вони вважали за краще: вільний ринок або контроль уряду в певних галузях економічного та суспільного життя. Більшість американців висловились за вільний ринок у галузі технологічних інновацій і розподілу багатства, але не проти кращого регулювання економіки в цілому, рівня зарплат, вищої освіти та охорони здоров’я.

Опитування Gallup також показало, що 58% опитаних готові підтримати атеїста на посаді президента, а 60% – мусульманина, якщо такі кандидати будуть.

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Джерело: Громадське телебачення