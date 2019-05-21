Наслідки негоди: В Україні майже знеструмлені 350 населених пунктів

В Україні внаслідок негоди без електропостачання залишилося 347 населених пунктів, підтоплено понад 3800 домогосподарств та 580 житлових будинків.

Про це на брифінгу заявив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Василь Сніцар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Впродовж минулого тижня проходження активних атмосферних фронтів спричинило сильні дощі, грози та шквалистий вітер на території західних областей України. Негода призвела до порушення нормальних умов життєдіяльності населення. Це в тому числі знеструмлення ліній електропередач 347 населених пунктів. Підтоплено понад 3800 домогосподарств та 580 житлових будинків. Пошкоджено покрівлі близько 160 житлових будинків”, – сказав Сніцар.

За його даними, внаслідок негоди також пошкоджено лісових насаджень на загальній площі більше 600 га у Житомирській області.

Сніцар запевнив, що силами ДСНС спільно з органами місцевої влади вживаються заходи з ліквідації наслідків складних погодних умов.

“Тільки впродовж минулого тижня було евакуйовано понад 400 осіб, в тому числі й 201 дитину та 53 дорослих учасників чемпіонату спортивного туризму, це в Хмельницькій області. Надано допомогу населенню у відкачуванні води з 230 житлових будинків, 30 дворів та приватних домоволодінь”, – додав він.

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Сніцар наголосив, що найбільш складна ситуація склалася 20 травня на території Івано-Франківської області. “Тут внаслідок інтенсивних опадів підтоплено близько 3240 домогосподарств, частково пошкоджено 2 мости місцевого значення, відключено 2 населених пункти від газопостачання”, – додав він.

За його словами, для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося 98 осіб, 19 одиниць техніки та 6 плавзасобів, якими тільки за минулу добу було евакуйовано 60 осіб, в тому числі і 25 дітей, і відбуксовано 10 транспортних засобів.

“На цей час продовжується відкачування води з підтоплених територій Івано-Франківська, Калуша та об’єктів “Карпатнафтохім”, – зазначив Сніцар.

Він повідомив, що місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди.

“Першочергово це – відновлення газо-, енерго-, водопостачання та забезпечення санітарного благополуччя населених пунктів. На цей час також проводиться комісійне обстеження територій об’єктів, які підтоплені, з метою визначення збитків від негоди”, – додав він.

Сніцар підкреслив, що ситуація перебуває на контролі керівництва ДСНС.

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Джерело: Укрінформ