В Україні водять нові правила посадки дерев

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ внесло зміни в державні будівельні норми, якими пропонується встановити мінімально дозволене відстань від краю земельної ділянки, на якій дозволено висаджувати дерева.

Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе, нові норми здатні зменшити кількість конфліктів між сусідами по земельних ділянках щодо висадки дерев. У той же час ці норми не будуть стосуватися тих країв ділянок, які межують із вулицею.

«Непорозуміння і конфлікти між сусідами, у яких суміжні земельні ділянки, завжди були. Особливо гострими вони стають навколо питання висадки дерев по тій стороні території, яка є суміжною. До чого тільки не доходять ці чвари. Тому щоб вирішити цю проблему, у проекті нового містобудівного ДБН запропоновано таку норму», — пояснив Парцхаладзе.

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Так, оновленими нормами пропонують заборонити українцям висаджувати дерева за 4-6 метрів (в залежності від крони дерева) від краю їх земельної ділянки, що межує з сусідньою ділянкою. Для кущів таку відстань не повинна бути менше 1 метра.

«Наприклад, якщо крона дерева становить у середньому 10 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки повинна складати не менше 5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію», — пояснив Парцхаладзе.

Нові зміни вже затверджено Мінрегіоном і незабаром будуть опубліковані, після чого вступлять в силу. Вони будуть стосуватися нових садибних ділянок і дачних забудов.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на Львівщині встановили національний рекорд по висадці дерев.

За матеріалами УНІАН

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