Названий кращий у світі готель в аеропорту

Першість у цьому рейтингу дісталося Aerotel Singapore в сінгапурському аеропорту Чангі. Тут розташований єдиний в світі відкритий басейн в транзитному готелі. Також місце відрізняється відмінним баром і джакузі. Вікна номерів виходять безпосередньо на злітно-посадкову смугу.

Друге місце дісталося готелю в лондонському аеропорту Станстед — Radisson Blu Stansted. У ньому розташований скляний винний бар angel’s Wine Tower Bar. В ньому більше чотирьох тисяч пляшок, а доставляє замовлення повітряний акробат-офіціант.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

На третій сходинці опинився TWA Hotel в нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді. Басейн у ньому побудований з видом на злітно-посадкову смугу.

Також в топ увійшли Fairmount Vancouver Airport Hotel у Ванкувері, Канада, Hilton Munich Airport Hotel в Мюнхені, Німеччина, Pullman Miami Airport Hotel в Майамі, США, Hyatt Regency Orlando International Airport в Орландо, США, Hotel Vagar на Фарерських островах.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», визначено найбільш корисні для здоров’я аеропорти.

За матеріалами «Кореспондент»

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